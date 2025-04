Agresión a profesionales en el Materno: "No lo vamos a permitir, atendemos de 320 a 400 consultas diarias"

Durante el fin de semana se dio a conocer un hecho violento que terminó con amenazas hacia el personal de Salud del hospital público Materno Infantil de parte de padres que reclamaban atención para sus hijos, la cual aseguraban llevaban horas esperando.

Por día el promedio de atención es de 320 a 400 paciente

La CNN Salta-94.7 dialogó con Giselle Iriarte, Jefa de Emergencias del Nosocomio y explicó la situación que vivieron como así también lo que se viene dando hace dos semanas donde se atienden a diario más de 300 personas.

"El tiempo de demora va depender de la cantidad de personas que haya para atender y nosotros estamos trabajando para hacer lo mejor. Desde hace más de 10 años el hospital trabaja con un sistema de Triag, llega el paciente y se lo clasifica, de esa manera tenemos pacientes urgentes que son los graves, que son los colores rojos, moderados (amarillo-anaranjado) y los verdes (patologías leves)".

Respecto a esta clasificación por el sistema de Triag, la Jefa aseguró que en guardia la demanda más elevada se da por pacientes con patologías leves.

"Por día el promedio desde la semana anterior va entre 320 a 400 consultas diarias, todas las patologías de urgencia entran por admisión y de ahí se va viendo si es para clínica, traumatología, cirugía u otras especialidades. Un 80 a 90% son para clínica pediátrica".

Consultada por La Mañana de la CNN, respecto a la actitud de los adultos o padres con respecto a la demorado el fin de semana dijo " hubo agresión verbal a todo el equipo de Salud, tenemos personal de triag, de admisión, médicos y enfermeros que fueron agredidos verbalmente. No podemos permitir esto y no lo vamos permitir. La verdad venimos a trabajar bajo presión y bajo mucho estrés y encima perder el tiempo con casos de violencia no nos parece justo".

Por último dijo que los casos más consultados en esta época son respiratorios aunque todo el año se trabaja en traumatismo y politraumatismos " El ascenso en los casos respiratorio generalmente se da en épocas invernales o bien en otoño pero va variando. Hay años que han sido entre agosto-septiembre, otro año entre marzo-abril, otros entre Junio-Julio; es lo esperable, siempre aumenta por una cuestión epidemiológica".

Pautas para concurrir a la guardia

La profesional explicó que es un tema sensible determinar cuando papá debe concurrir a la guardia y destacó su trabajo en la prevención que tienen que ver con los cuidados e higiene personal en esta época.

Ventilar lugares cerrados

lavado de manos

Uso de barbijo

Buena alimentación

Buena hidratación

Que signos son de alarma y deben concurrir a la guardia para su atención más allá de una tos, la cual puede durar hasta dos semanas