Forestello: "Prefiero saber que no hicimos un buen partido"

Gimnasia y Tiro viene de perder un partido clave con miras a la lucha por el ascenso a Primera División. La derrota por 1 a 0 frente a Brown de Adrogué los dejó afuera de la zona de reducido y ayudó al rival a tener esperanzas para mantener la categoría.

Rubén "Yaggy" Forestello estuvo en CNN Salta FM 94.7 y comentó que "prefiero saber que no hicimos un buen partido y que, si bien no fuimos superiores al rival, tuvimos ocasiones de gol". Asimismo, sostuvo que no pasó un buen momento personal luego de la derrota, ya que Atlético Rafaela -donde él es ídolo- está peleando el descenso contra los de Adrogué.

"Nosotros no estamos claros, como no estuvimos en los tres cuatro últimos partidos", hizo referencia a los últimos cuatro partidos. De estos, perdió dos - Nueva Chicago por 2 a 0 y Brown de Adrogué por 1 a 0- y empató los restantes -frente a Deportivo Morón y Temperley por 1 a 1 ambos-.

Por último, adjudicó este presente a "el desgaste, por el cansancio, por una responsabilidad de estar mucho más arriba".