Patricia Bullrich: "En las Universidades pegan carteles que dicen que hay que matar a Milei"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a apuntar este sábado contra las tomas en distintas universidades públicas del país -que se desataron tras el veto de Javier Milei a la ley que asignaba más fondos a las casas de altos estudios- y aseguró que hay carteles en las sedes de las instituciones que dicen “hay que matar a Milei y a Bullrich”. Además, se metió en la interna entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en medio de las discusiones por el liderazgo del Partido Justicialista, que tendrá elecciones el 17 de noviembre.

Con respecto a las tomas universitarias, Bullrich consideró que hay “un grupo mínimo que se para en la puerta e impide entrar” a los estudiantes y que son ellos los que generan las tensiones. “Hay una intención de pocos grupos de generar la idea de que este es el principio, como terminó en Chile. Estamos atentos”, dijo en diálogo con radio Mitre. Fue tras esto que mencionó los supuestos carteles. “Como lo vemos en una minoría, no lo vemos grave, pero vemos la intención de determinados grupos, carteles en las universidades que dicen ‘hay que matar a Milei y a Bullrich’, violencia dentro de la universidad. Están buscando una provocación, hemos estado analizando la situación y no vamos a dejar que nos quieran envolver en el conflicto”, indicó la funcionaria.

Y sentenció: “El análisis que hacemos es que la virulencia que tiene la izquierda es enorme. En las últimas manifestaciones se quedaron 100 personas para intentar provocar un enfrentamiento, tratar de tomar el Congreso. Acá se terminó este tipo de violencia, hay orden público. Cada vez que quieran actuar contra la ley, vamos a actuar con la ley, esto está decidido y no vamos a dar marcha atrás”.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se metió en la interna entre Cristina Kirchner y Kicillof. Mientras que la expresidenta se postula para presidir el PJ contra la lista del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el bonaerense se mantiene en silencio y no se pronuncia a favor de la exmandataria, algo que causó rispideces. En ese contexto, Bullrich dijo que no le preocupa que la dirigente sea candidata en las elecciones legislativas del 2025 y le adjudicó la interna peronista a la “hegemonía discursiva” de Milei.

“Con el despelote que tiene en el PJ evidentemente ya no es la ‘Cristina eterna’. El hecho de que tenga que ir a pelear una interna, que se hayan peleado con la principal figura de gobierno que tiene el kirchnerismo, que es Kicillof, te demuestra que hay una crisis muy grande. La presencia de Milei y la hegemonía discursiva que tiene los ha descolocado. Y eso los lleva a que se peleen entre ellos”, insistió la ministra.

Por otro lado, Bullrich ahondó en el programa “manos a la obra” que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad en el Servicio Penitenciario Federal para que los presos trabajen dentro de las cárceles. “Estamos rescatando una doctrina que viene de la Constitución y el Código Penal. Los presos tienen que pagarse su propio alojamiento, deben tenerlo en condiciones, resarcir a la víctima y guardar una parte de lo que ganan trabajando, el 30%, para salir y tener dinero”, detalló.

“El detenido no es una persona que tenga que cobrar por hacer las tareas de mantenimiento de una cárcel, debe mantener su cárcel sana y limpia, que esté en condiciones de habitabilidad. En este caso es no pago. Es una injusticia que quien cometió un delito tenga el mismo salario mínimo que el que no cometió”, opinó luego.

Tras esto, fue consultada sobre qué sucedería si el recluso se niega a trabajar. “Este trabajo es mantener la cárcel, es una obligación, no es opcional. Si se niega, se lo obligará a trabajar; y si se sigue negando, no va a avanzar nunca en la progresividad de la pena y acceder a otro tipo de cosas. Nuestro objetivo es que la cárcel tenga el concepto de ‘vagancia cero’. No queremos más presos que se pasan el día tirados en la cama, pensando cómo escapar o jugando a las cartas”, subrayó.

También indicó que aquellos con buena conducta harán tareas más complejas, mientras que los demás realizarán pintura y reparaciones. Luego, irán aprendiendo otros oficios, como plomería y electricidad, según consignó Bullrich.

“Ya se lo vamos a dar a conocer a los presos, porque en la cárcel cobraban todos, trabajaran o no trabajaran. Entonces, vamos a hacer un cambio muy fuerte. Nuestro objetivo es que el preso le devuelva a la sociedad en resarcimiento a la víctima. Y que haya vagancia cero”, cerró. /La Nación