¿Cuánto ganan los presos en Salta?

El presidente de la Comisión de Prevención contra la Tortura, Rodrigo Sola, se refirió a una temática que se debate a nivel nacional; las pensiones de los presos.

Ante la consulta de SomosLaMañana, Sola señaló que en raras ocasiones los reclusos cuentan con por ejemplo obra social para hacer frente a alguna atención médica "la realidad es que en el servicio penitenciario no tienen ese tiempo de retribuciones".

Sola no dio espacios para grises y enfatizó: "La pensión a los presos no existe, hace tres años que estamos monitoreando todo el sistema", pese a esto aclaró que es posible que algunos internos mayores de edad reciban una pensión no contributiva por circunstancias previas, se trata de casos muy aislados.