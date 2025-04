Only Fans: hechos de violencia instalan el debate sobre infidelidad o derecho a la intimidad

Una pareja como cualquier otra, 7 meses de novios, 2 meses de casados. Ella 22 años, empleada gastronómica, de apellido Guzmán. El, desconfiado, le revisó el teléfono y explotó todo.

El sujeto, de 20 años de apellido Ojeda, descubrió que ella trabajaba como modelo en la plataforma OnlyFans. Al parecer eso no fue todo lo que vio, pues esa doble vida donde además de exhibir su cuerpo en la plataforma, descubrió que al parecer incluía la oferta de servicios sexuales a través de las redes sociales.

El joven despechado dejó pasar unos días, hasta que no aguantó más y le reveló a su esposa lo que había descubierto, tras lo cual le pidió que se retirara del domicilio conyugal. La chica se marchó, dejando sus pertenencias en la vivienda.

Cuando la joven fue al inmueble acompañada de su hermana para retirar sus cosas, muy alteradas, comenzaron a gritar e insultarlo hasta que la joven se abalanzó sobre su esposo, agrediéndolo con golpes de puño en la boca y la nariz. Concretada la golpiza, se llevaron las pertenencias. La mujer se habría instalado en la vivienda de su hermana, en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.

Presentada la denuncia por el joven, la fiscal, Lucía González Farías, dictó "prohibición de acercamiento", con lo cual ordenó a la joven gastronómica prudente distancia de su flamante ex esposo al menos por los próximos 90 días.

La otra versión

Sin embargo el caso tiene otra faceta, la de la mujer, quien dice que la pesadilla la sufrió ella. Relata que efectivamente comenzó cuando su marido revisó sin permiso su laptop y encontró archivos de su etapa en la plataforma. "No se lo conté porque era mi pasado y no quería que afectara nuestra relación", explicó la mujer. En vez de dialogar, él la echó de su casa y al día siguiente, cuando regresó con su hermana, fue recibida con golpes e insultos.

"La dueña de casa y sus amigos me impidieron entrar, me escupieron y gritaron hasta los precios que cobraba", detalló. Su esposo no intervino mientras la agredían, y luego la denunció a ella, logrando una prohibición de acercamiento en su contra. La fiscal Lucía González Farías avaló la medida, pero la joven y su abogado, Javier Leiva, preparan ahora una contra denuncia por lesiones y violencia de género.

"Solo faltó que me apedrearan como a las mujeres en el pasado", lamentó, comparando el ataque con la crueldad de los crímenes por "adulterio". Hoy, refugiada en casa de familiares, solo busca "un poco de paz" y que se respete que "el pasado no define a una persona".

Este inusual caso reabre un debate sobre los límites de la privacidad en las relaciones de pareja, así como sobre la creciente popularidad de plataformas como OnlyFans y su impacto en la dinámica familiar.