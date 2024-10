¿Qué implica la disolución de AFIP y qué pasará con los monotributistas?

Este lunes la semana arrancó con anuncios más que importantes desde Nación. El vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la disolución de AFIP y en su reemplazo será creada la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

En diálogo con InformateSalta, el diputado nacional de La Libertad Avanza y economista, Julio Moreno, aseguró que la disolución no implicará consecuencias para los contribuyentes, sino que apunta a una reducción del gasto público.

“El presidente no puede bajar los impuestos ahora, por eso bajará el gasto público” aseguró el legislador nacional. “Sabemos que la AFIP es la encargada de cobrar todos los impuestos, en lugar de ese organismo se crea una Agencia de Recaudación y Control Aduanero, un organismo con estructura más simple y menos costosa” sostuvo explicando el fin de la medida que tomaron desde el Gobierno Nacional.

Moreno defendió la medida, detallando la disolución implicará una reducción del 45% de los cargos superiores y del 31% en los cargos inferiores. “Esto representa una eliminación de 34% de la estructura y genera un ahorro de 6.400 millones de pesos al año” aseveró. También apuntó contra la gestión anterior por el supuesto ingreso de más de 3.150 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP durante el último gobierno.

Ante la consulta de qué sucederá con, por ejemplo, los monotributistas, Moreno afirmó que no se verán afectados porque las modificatorias no implican cambios en los procesos, solo una reducción del gasto público. “No se modifica, en absoluto las disposiciones siguen. Solamente se bajaron los sueldos para un achique del Estado. Los directores van a cobrar menos, va a ser un organismo mucho más eficiente y no con tanta burocracia. No hay peligro para nadie” consideró.

Por último, aseguró que no se verán en el país reducciones de impuestos en los próximos meses debido a que aún se trabaja en el equilibrio fiscal. “Cuando se baje la inflación, haya mayor recaudación y cuando empiece todo un proceso de reactivación y crecimiento te garantizo que van a tener noticias de cómo se reducen los impuestos” afirmó.