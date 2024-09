Largas filas y horas de espera en Incluir Salud Salta, los beneficiarios no dan más

Una historia que se repite a diario y que es constante denuncia de los beneficiarios, son las horas de esperas que además no tiene respuestas positivas en su mayoría en las oficinas de Incluir Salud.

Este jueves la fila otra vez llama la atención en las oficinas del organismo, ubicados en calle Martina Silva de Gurruchaga 225, donde cada persona tiene una historia de vida que se ve afectada por falta de recursos en general, remedios, ortopedia y servicios médicos en general.

Una beneficiaria dijo: "Acá presente, esperando que nos atiendan. Estoy desde las 8 de la mañana, está bien la atención pero tienen que ser más ligeros. Tengo que recibir una medicación de mi hija".

En tanto una adulta mayor contó la situación: "Espero hace dos horas, vine la semana pasada a dejar la receta, hoy tendrían que dar la medicación, estamos comprando y la medicación es tan cara que el bolsillo no aguanta, no importa esperar, pero que podamos llevar la medicación a casa".

Otra señora aseguró que "hace tres meses que espera la medicación y comprando lo que no me dan. Me dicen que no mandan de Nación. La semana pasada me dijeron que sí había y que venga esta semana" cerró por Multivisión.