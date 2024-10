Bacheo y mejoras en la ciudad, la Municipalidad ya cubrió 1900 cuadras

Salta en estos momentos se encuentra en obras y seguramente en el centro o en tu barrio o avenidas de alto tránsito de la ciudad presentan corte o reducción de calzada en un plan que la municipalidad se propuso alcanzar y que va logrando.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Sergio Zorpudes, brindó detalles del Plan de Recuperación de Calles. “En 10.000 cuadras que habíamos relevado, hemos encontrado 7.000 baches, era uno de los problemas más grandes que tenía la ciudad, el problema de transitabilidad”, recordó el funcionario.

Detalló que el trabajo inició con bacheo de hormigón “tratando de no cortar las calles porque si no se producía un caos”, luego se sumó bacheo en los pavimentos de asfalto, con concreto asfáltico, y después se avanzó en las calles que no están pavimentadas, alrededor de 6.000, un mejoramiento de las calzadas a través del enripiado.

Por último dijo por FM Aries que se trabajó sobre 1900 cuadras y se cumplió. "Nuestra meta del año era trabajar en 1.200 cuadras con un presupuesto de $16.000 millones. Había 3.800 cuadras que eran críticas, ayer alcanzamos las 1.900 cuadras bacheadas”.