"La Municipalidad está haciendo obras gracias al contribuyente", resaltó Aoglio

Durante la transmisión especial desde plaza 9 de Julio por las fiestas del Milagro, CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo conversando con la secretaria de Gobierno de la Municipalidad capitalina, Agustina Agolio quien, entre otros temas, rescató el aporte de los vecinos en el pago de los servicios y contribuciones, lo cual garantiza que sigan realizando obras por la ciudad.

"Hoy la Municipalidad funciona con fondos propios, con la plata de los contribuyentes, de los vecinos que están pagando sus tasas", ponderó la funcionaria primeramente agregando que, en medio de la recesión nacional como la baja en la coparticipación que vienen teniendo, "hoy estamos funcionando con fondos propios en medio de esta situación crítica".

Para dar cuenta de lo complicada de la situación, Agolio dijo que el municipio no es ajeno en cuando a la suba de costos. "Han subido todos, tenemos que salir a comprar ripio, hacer que funcionen las máquinas, tapas los baches, poner nueva iluminación, cambiarla por luces LED... todo es con insumos; con la inflación y la devaluación nos tenemos que acomodar", explicó.

Aquí ponderó que, si el municipio no se acomodaba, "nos íbamos a encontrar en una situación de no pagar, de no poder hacer obra pública, pero la estamos haciendo gracias al contribuyente, a la contribución de cada uno de los salteños", agradeció a los vecinos y al acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

"Para el canal de avenida Yrigoyen, Gustavo Sáenz nos está dando una mano enorme para terminar la obra"