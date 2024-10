¿Pagar o no? Qué cambios pueden esperar los salteños con la disolución de AFIP

Siguen las repercusiones luego del anuncio por parte del Gobierno de la Nación de la disolución de AFIP, creando la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto a un recorte de 3000 empleados aproximadamente y las dudas de los contribuyentes.

Justamente y sobre este último punto surgen varias interrogantes: ¿qué cambia a partir de ahora? ¿Debo seguir pagando el monotributo? ¿Tengo que crear una nueva cuenta? ¿Qué pasa si tenía un trámite pendiente para hacer?

Al respecto de tales preguntas la doctora Sofía Lanusse, abogada tributarista, estuvo hablando con Canal Cuatro Express donde primeramente señaló que, al ser un anuncio y no haber decreto oficial, aún faltan precisiones, pero a priori es un cambio estructural sin impactar en los ciudadanos como en sus trámites.

“Esto es un anuncio, no hubo publicación oficial, ningún decreto, incluso en las novedades de AFIP en su web no se ve nada, lo que hace pensar a primera vista que es un cambio estructural con ‘la motosierra’, que no tendría implicancias en los contribuyentes”, sintetizó.

Dicho esto subrayó que, obligaciones y vencimientos de monotributistas y autónomos siguen su curso actual. “Paguen en tiempo y forma porque si AFIP no intima, será ARCA en su nuevo nombre; para el contribuyente todo sigue igual”, sentenció.

Algo que lamentó es la medida de los “apagones informáticos” de los empleados pues, si ya era difícil operar el sistema, ahora se dificulta más cumplir con las presentaciones en tiempo y forma. “Si bien el sistema informativo de AFIP no funciona bien, la gente ahora teme que sea peor”, mencionó.

Por último y respecto a cómo cayó la novedad en el sector tributarista, de contadores y demás profesionales vinculados al área, la abogada dijo que la noticia “no cayó mal”, pues el objetivo “apunta a una estructura que agilizaría los trámites; se dieron cuenta que las cosas no andaban bien”, finalizó.

“Hasta hoy, es un cambio estructural en la organización, no hay mayores cambios para el contribuyente”