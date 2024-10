¡A tener cuidado! Se robaron una moto en pleno centro salteño durante la mañana

Una trabajadora de casas particulares sufrió el robo de su motocicleta en calle Adolfo Güemes al 300, alrededor de las 10 de la mañana, y el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.

La damnificada, Graciela, habló con elOnceTV y dijo que "a las 10.15 ya no estaba la moto y el vecino accedió a facilitar las grabaciones de su cámara de seguridad".

Asimismo, indicó que, "si bien no se llega a distinguir la cara del ladrón, se ve cuando se lleva la motocicleta y sale para la Santiago del Estero". Con mucho dolor y angustia, la víctima sostuvo que "me costó tanto tenerla como para que me la saquen así".

Por otra parte, afirmó que hizo la denuncia "porque es mi herramienta de trabajo y ahora me muevo en colectivo". Además, hizo un pedido especial: "Quisiera que la policía esté más pendiente de los robos en pleno centro".