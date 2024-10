Investigan al hombre que ató ladrones: "Se puede detener delincuentes, no castigarlos"

Noticia de los últimos días fue lo ocurrido en barrio San Justo de la ciudad de Salta donde un hombre, cansado de los robos a su vivienda, buscó y atrapó a los ladrones que identificó como responsables de los delitos, atándolos semidesnudos a postes y a plena luz del día, hasta que la Policía los retiró.

Sin embargo, novedad de las últimas horas fue la acusación contra este vecino, quien está siendo investigado por posible privación ilegítima de la libertada, agravada por violencia y lesiones, contra el supuesto ladrón que capturó. ¿Qué implica esto?

Al respecto el abogado laboralista Jorge Investigan al hombre que atrapó ladrones: Villada estuvo charlando con Multivisión Federal donde ahondó en la situación del vecino, indicando que se puede perseguir y dar captura a un ladrón, pero dando aviso inmediato a las autoridades, sin estar justificada cualquier tipo de violencia o coacción.

“Se puede perseguir a un delincuente y retenerlo, pero hay que llamar inmediatamente a las autoridades; en retenerlo ahí está el problema, cómo se lo retiene al no tener los medios de las fuerzas de seguridad”, ahondó primeramente.

Aquí profundizó que “la ley no permite los abusos, los excesos y, por lo que se vio de este caso en la prensa, hubo alguna acción física sobre estos muchachos que habían delinquido”. Entendiendo que pudo haber alguna emoción o reacción en el momento, espetó que “no son justificables, el tomar medidas se llama vulgarmente ‘linchamiento’ y es un exceso, un abuso”.

Sobre la situación judicial del vecino, no descartó que, de ser encontrado culpable, pueda tener una pena menor por lesiones o exceso de legítima defensa. “Cualquiera puede detener un delincuente y avisar a la Policía, no se puede golpearlo, castigarlo o coaccionarlo, la ley no lo justifica”, reiteró para despejar dudas.

“Puede haber consecuencias para este muchacho, pero leves; la violencia, en ninguna de sus formas, está justificada”