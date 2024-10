Una de las principales razones por las que la gente se niega a comprar un coche es el miedo al robo y la pérdida de una gran cantidad de fondos invertidos. Muy a menudo, estos pensamientos surgen no solo en los conductores que ya han perdido su coche debido a las acciones de los delincuentes, sino también en los compradores que eligen su primer vehículo. Para corregir la situación, basta con tomar las precauciones necesarias y proteger el coche de varias formas disponibles. En nuestro artículo, le diremos qué hacer y le daremos algunos consejos valiosos que reducirán al mínimo el riesgo de robo.



Aparcamiento seguro



La seguridad de su coche depende directamente de cómo aparque. Si lo desea, puede hacerlo de tal forma que los ladrones prácticamente no tengan posibilidades de cometer un delito. Para ello, debe tener en cuenta muchos aspectos, el principal es la hora del día. Durante el día, debe elegir los lugares más concurridos para aparcar, donde siempre haya mucha gente. Esta opción ayudará a que su coche permanezca a la vista, reduciendo la probabilidad de robo. Además, puede dejar su vehículo en lugares claramente visibles para los transeúntes. En este caso, los ladrones también tendrán una mínima posibilidad de pasar desapercibidos, por lo que lo más probable es que busquen opciones más accesibles.



Por la noche, todo es mucho más complicado. La oscuridad oculta las acciones de los delincuentes, aumentando sus posibilidades de robo. Debes dejar tu vehículo en lugares con la iluminación de la calle más brillante para privarlos de esta ventaja. También puedes aparcar cerca de la entrada de algunos edificios vigilados. Siempre hay muchos representantes de la organización de seguridad y cámaras de visión nocturna, de las que ningún ladrón puede esconderse. Otra buena opción sería aparcar en la entrada de un edificio residencial. Tu coche siempre estará visible allí, lo que reduce significativamente el riesgo de robo.



Cierre y control del estado de las puertas



Muchos ladrones novatos "buscan" presas fáciles, como coches y otros vehículos cuyos propietarios se olvidaron accidentalmente de cerrar las puertas. En este sentido, se puede evitar el robo prestando mucha atención a esta acción. Al salir del coche, hay que acordarse de cerrar la puerta. Si cree que se puede olvidar, utilice algún recordatorio. El recordatorio debe estar en un lugar visible (por ejemplo, en la pantalla del móvil). Incluso si compra carros vandalizados y modelos con otros problemas y los restaura a la perfección, nunca olvide cerrar las puertas. Estos vehículos atraen la atención de los ladrones tanto como los sedanes o todoterrenos nuevos.

Después de haber cerrado las puertas del coche, asegúrese de comprobar si están bien cerradas. Esta sencilla operación, que lleva un par de segundos, le ayudará a asegurarse de que nadie entre en el vehículo sin usted. Este enfoque le ayudará a evitar situaciones en las que será lo más fácil posible robar un coche.



Instalación de una alarma



La forma más habitual de protegerse contra el robo es utilizar una alarma. También puede utilizarla para proteger su vehículo de este y muchos otros problemas. Hay muchos tipos de alarmas para coches. Las más sencillas y económicas se activan al abrir las puertas o al arrancar el motor. Las alarmas más modernas pueden integrarse con sistemas de seguimiento avanzados e incluso enviar una imagen de la escena a su teléfono inteligente. Por supuesto, la segunda opción es una prioridad, pero si no tiene suficiente dinero para instalarla, debe utilizar al menos una alarma económica.



Un punto importante que todo conductor debe tener en cuenta es que solo una alarma correctamente instalada funcionará de manera eficaz. En este sentido, es extremadamente importante confiar dicho trabajo a especialistas y no intentar ahorrar dinero haciendo la instalación usted mismo. De lo contrario, ayudará a los ladrones y pondrá en peligro su propio coche.



Instalación de un inmovilizador



La solución adecuada para proteger su coche del robo es instalar un inmovilizador. Este dispositivo simple pero eficaz le permite bloquear algunos módulos del vehículo, impidiendo que los ladrones abandonen la escena del crimen. La mayoría de las veces, el inmovilizador bloquea el motor. No le permite arrancarlo sin usar la llave correcta. En este caso, incluso los ladrones que entren en el coche no podrán robarlo con éxito.



El inmovilizador es una opción incorporada que está presente en muchos modelos modernos. Si dicho dispositivo no está incluido en la configuración inicial, se puede instalar fácilmente. Al igual que en el caso de una alarma, es mejor confiar dicho trabajo a un especialista que sepa exactamente qué hacer. El inmovilizador no proporciona una protección del 100%. Al mismo tiempo, complica significativamente las acciones de los ladrones, muchos de los cuales no querrán perder mucho tiempo buscando formas de eludir el sistema de encendido.

Volante, freno, bloqueo de ruedas



Los bloqueos especiales de volante, freno y ruedas protegerán de forma fiable su coche contra el robo. Todos ellos complicarán significativamente la tarea del ladrón y, en la mayoría de los casos, le obligarán a marcharse con las manos vacías. Para bloquear el volante se utiliza un dispositivo de retención especial. Fija el elemento de control central del coche y no permite que el delincuente lo gire en ninguna dirección. Este es un método bastante eficaz, por lo que todo el mundo debería utilizarlo.



El bloqueo de los frenos se realiza mediante un dispositivo especial. Se monta en el pedal del freno y no permite que el ladrón lo presione. En tal situación, es poco probable que el ladrón quiera robar su vehículo y tratará de encontrar opciones más accesibles. Otro método eficaz es el bloqueo de las ruedas. Esto se hace mediante abrazaderas especiales que cubren cada rueda y no permiten que gire. En este caso, incluso si el delincuente consigue arrancar el motor, no puede moverse.



Protección del garaje



Para evitar robos, es necesario proteger el garaje donde se aparcará el coche. Para ello, se pueden utilizar decenas de métodos diferentes, cada uno de los cuales puede dar el efecto deseado. La mayoría de las veces, la gente utiliza un sistema de videovigilancia para proteger su garaje. Se instala en el territorio adyacente y vigila todo el inmueble las 24 horas del día, incluido el garaje. Este sistema consta de muchas cámaras equipadas con una función de visión nocturna. Funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y permiten al usuario ver vídeos durante el periodo de interés. Si los ladrones intentan robar un coche, inevitablemente caerán en las lentes de la cámara, lo que simplificará enormemente su identificación y ayudará a llevarlos ante la justicia.



Se puede proteger el garaje no con una, sino con varias cerraduras. Se instalan en las puertas del garaje y proporcionan una protección fiable contra el robo. Al trabajar juntas, las cerraduras crean las condiciones más difíciles para los ladrones, lo que, en combinación con el sistema de videovigilancia, prácticamente elimina la posibilidad de que los delincuentes tengan éxito. Al mismo tiempo, los propietarios de automóviles nunca deben olvidarse de cerrar las puertas del garaje. De lo contrario, las posibilidades de que el ladrón se lleve a cabo aumentarán significativamente.



Personalización del coche



Hacer que su vehículo sea único es una forma eficaz de prevenir el robo. Las manipulaciones específicas pueden hacer que su automóvil sea único y diferente a miles de otros. En este caso, es poco probable que los delincuentes quieran robar el vehículo, ya que será extremadamente fácil para la policía encontrarlo.



Puede hacer que su vehículo sea único de docenas de formas. La más popular de ellas es agregar varios elementos de diseño. Harán que su modelo se destaque entre otros similares, haciéndolo claramente distinguible incluso en tráfico pesado. También puede lograr el efecto deseado utilizando el color original de la pintura de la carrocería. Debe ser brillante y visible incluso desde una gran distancia. También puede combinar diferentes opciones de color o usar patrones inusuales. En general, debe intentar hacer que su automóvil se destaque entre la multitud y que no sea apto para los ladrones.



Lamentablemente, los automóviles nunca dejarán de ser robados. Sin embargo, esta no es una razón para caminar toda la vida y temer perder su vehículo. Para proteger a su amigo de cuatro ruedas, escuche nuestras recomendaciones y considere cada pequeño matiz. Este método dificultará al máximo la tarea del ladrón, minimizando así la probabilidad de que elija su coche como objetivo prioritario.