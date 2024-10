Dolor por la muerte del joven cazador: "Mi corazón está en mil pedacitos, destrozado"

En la jornada del lunes finalmente y con un gran operativo en una zona inhóspita se rescató el cuerpo de Juan José Medina de 26 años, quien perdió la vida cuando se encontraba de caza con un amigo en las serranías de Río Piedra.

Ambos se desbarrancaron y cayeron al río Juramento, Juan José perdió la vida y su amigo sobrevivió, siendo él quien alertó el accidente y envió la ubicación desde su celular.

Personal policial, familiares y lugareños se abocaron a dar con los jóvenes, encontrando a Javier Wierna con vida, quien les explicó donde podría estar su amigo, que finalmente Medina fue localizado el día sábado en la tarde pero ya sin vida.

Tras el hallazgo o ubicación del cuerpo de Juan José, en una zona de difícil acceso, se logró rescatarlo el día lunes en la tarde noche.

La madre del joven fallecido habló desde las puertas del hospital Del Carmen en Metán, donde esperaba arribe el cuerpo a la morgue para que se le practique la autopsia correspondiente.

Ramona Ruíz, mamá de la víctima, explicó: "Le están haciendo el traslado a la morgue de mi hijo, vine a mi hijo para darle el servicio. Quiero decirles a todas las personas que trabajaron, policía, en momento de bronca e impotencia me pasé de boca, quiero pedir disculpas. También quiero que me entiendan como mamá que habría una puerta y se me cerraba otra y la desesperación era por mi hijo".

Ramona consternada agregó "mi corazón está en mil pedacitos, destrozado. Pero uno hay veces, también hay que, en momentos que uno está mal y piensa que todas las puertas se cierran. Les doy gracias a todos por haber sacado a mi hijo y ahora poder darle descanso eterno, una sepultura como corresponde".

La mujer contó sobre su hijo "él se juntó muy jovencito, tiene su señora y tiene su hijito de 5 años, él ya niño le gustaba la caza. Siempre fue su pasión ser cazador, pescador, era su pasión".

Por último, agregó: "tengo 9 hijos, cada hijo tiene un lugar en mi corazón. Crié 9 hijos, me separé del padre de ellos y crié 9 hijos trabajando en el tabaco y lamentablemente Dios me lo llevó y no tengo más palabras para decir. Ya no tengo casi fuerza pero sé que tengo que sacar fuerza para mis otros hijos", concluyó por Multivisión.