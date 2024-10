Diputados dio la media sanción faltante y se eliminaron las PASO en Salta

Este martes en la Cámara de Diputados se aprobó la media sanción faltante al proyecto de eliminación de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias.

La diputada Socorro Villamayor, miembro informante del proyecto, aseguró que el proyecto busca avanzar en la eliminación de las PASO, después de elecciones donde se habían suspendido. La propuesta viene desde el Senado Provincial pero se trata de una iniciativa que ha impulsado el gobernador Gustavo Sáenz.

“Tenemos probado que, si dejamos sin efecto la ley de las PASO, la actividad electoral política continua de manera ordenada. Además, en los últimos años se ha registrado un debilitamiento de los partidos políticos” aseguró la legisladora en la defensa del proyecto.

Por su parte, el diputado Bernardo Biella se mostró a favor de la propuesta, asegurando que se registra un ahorro de miles de millones de pesos. En este sentido, pidió que el “dinero que inicialmente estaba destinado a las PASO se redistribuya a educación, salud y seguridad para mejorar los presupuestos”.

Por parte de la oposición, el legislador Roque Cornejo, del bloque Ahora Patria, cuestionó la discusión del proyecto entendiendo a su consideración, que es un tema que no está en la agenda de la gente. “La clase política no quiere discutir los temas que le importan a la gente, no vamos ser partícipes de una discusión a medias tintas” consideró el diputado en su alocución.

En el caso de la diputada Soledad Farfán, aseguró que la eliminación de las PASO es un retroceso político y se avanza en iniciativa a medida del oficialismo. “Las PASO llegaron para darle legitimidad a la política. Ahora se quiere retroceder” cuestionó la presidenta de la Unión Cívica Radical.

El proyecto fue aprobado con el voto negativo de los diputados Mirta Miller, jorge Restom, Isabel Devita y Soledad Farfán. Pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.