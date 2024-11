Luz verde al tope del "fondo estímulo" a empleados de Rentas: Una diputada denunció amenazas

En su sesión de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica el Código Fiscal que contempla el “fondo estímulo” que reciben trabajadores de la Dirección General de Rentas, poniéndole un tope a ese pago, el cual en muchos casos constituía hasta casi un 50% más del salario.

Al respecto del proyecto, una de sus autoras, la diputada Laura Cartuccia, estuvo hablando con FM Pacífico donde defendió la iniciativa aseverando que ésta prevé “equidad”, no pudiendo un fondo cuadruplicar un sueldo de un empleado público.

“Este era un proyecto necesario, fundamentalmente para llevar un poco de equidad dentro de la administración pública”, espetó primeramente agregando que con el proyecto “se busca ponerle un tope, ese estímulo no debe superar un sueldo; hoy un empleado con antigüedad, sin ese tope, estaría ganando más que un ministro”.

Dicho esto planteó que el proyecto no pretende enfrentar trabajadores entre ellos, tampoco quitar ese fondo estímulo, sino establecer un parámetro o un techo al mismo. “¿Qué modificamos? Que se mantenga el 10x1000 interanual pero que no pueda duplicar un sueldo; si sacamos los topes, los empleados de rentas cobrarían cuatro sueldos”, ejemplificó.

Indicando que esta medida prevé “justicia social” al no haber otros empleados públicos percibiendo tales montos, Cartuccia mencionó que recibió amenazas por la iniciativa con voto positivo en la Cámara Baja de la Legislatura. “Me han amenazado el fin de semana, tuve que hacer denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, pero yo no trabajo para corporaciones sino para la gente”, recalcó.

"Si un empleado cobra $1 millón, sin el tope, cobraría $4 millones con ese estímulo, esto en una provincia con cinco emergencias y caída en la recaudación"