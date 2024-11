Fondo estímulo en Rentas: "Debemos darle un marco de razonabilidad y cuidar los ingresos de la provincia"

Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que aplica modificaciones al Fondo de Estímulo de la Dirección General de Rentas. La iniciativa de la diputada Laura Cartuccia obtuvo el visto bueno y este jueves tomará estado parlamentario en el Senado de la provincia.

El proyecto que será girado a la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto, donde deberán analizarlo en los próximos días. Uno de los senadores que forma parte de esa comisión es el representante por General Güemes, Enrique Cornejo.

"Según lo que me expusieron algunos de los empleados cobraban su sueldo y un monto extra que era hasta cuatro veces superior al haber mensual"

En diálogo con InformateSalta, el senador, aseguró que se dedicará a estudiar la propuesta en los próximos días debido a que aún no ha tomado estado parlamentario, pero ya mantuvo diálogo con algunos de los diputados provinciales para adentrarse en el mismo.

"Según lo que me expusieron algunos de los empleados cobraban su sueldo y un monto extra que era hasta cuatro veces superior al haber mensual" explicó el senador. En alguno casos, trascendió que los trabajadores cobraban hasta $6 millones de pesos con el Fondo Estímulo.

"Entiendo que lo que venían percibiendo, lo consideraban parte de su salario. Pero eso no es así" afirmó Cornejo. En este sentido, subrayó que no se está queriendo cambiar los ingresos que tienen los trabajadores de Rentas, sino que se busca un acuerdo para que empleados tengan sueldos razonables. "Si es como están diciendo algunos y cobran lo que trascendió no me parece lógico, es la plata de los contribuyentes" explicó.

"Están trabajando en darle un marco de razonabilidad al fondo estímulo que estaban cobrando los trabajadores de Rentas"

El representante por General Güemes recalcó que los legisladores están trabajando en darle un marco de razonabilidad al fondo estímulo que estaban cobrando los trabajadores de Rentas como así también cuidar los ingresos de la provincia.

Por último, sostuvo que no quieren que el caso de los trabajadores de Rentas de la provincia se convierta en el caso de AFIP y la decisión del presidente Javier Milei de cerrar el organismo.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, ejemplificó, que el salario de un administrativo de Rentas, con 16 años de antigüedad, es de $1.035.343, mientras que con el premio pasa a ser de $2.070.686 y sin el tope se va a 5 millones de pesos.