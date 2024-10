"Me hace sentir cosas", la frase del docente señalado por acoso

La madre de una alumna, que concurre a un establecimiento educativo de la ciudad de Salta, procedió a denunciar a un profesor de esta institución, acusándolo de acosar a su hija por diferentes situaciones que ésta habría vivido en los últimos tiempos.

¿De qué trata este caso? La información fue compartida por el medio De Frente Salta, el cual compartió la denuncia que radicó la madre, dando cuenta de grabaciones entre la hija y el educador donde éste le decía que quería verla, que experimentaba sentimientos, etc.

En base al texto de la denuncia compartida por el medio citado, la acusación de la madre fue de acoso hacia su hija por parte de este maestro, de quien dijo que la habría mirado constamente en un primer momento, pero posteriormente éste habría “rosado” a la menor.

También que, semanas atrás, el docente le habría pedido a la menor encontrarse fuera del establecimiento educativo, encuentro que habría tenido lugar frente al vehículo del maestro. Asimismo, la denunciante reportó conversaciones por celular, donde el hombre habría manifestado sentimientos o sensaciones hacia la estudiante.

“No sé si usted alguna vez me va a querer ver”; “Necesito verla en otro lugar, usted me hace sentir cosas que ya no sentía”, son expresiones que el maestro señalado habría dicho a la estudiante, registradas en las llamadas que ésta grabó.

Por último, en la denuncia se asentó que en el establecimiento habrían tomado conocimiento de esto, labrándose un acta. También que hubo un pedido para que se tomen las medidas correspondientes del caso, pues la estudiante tendría temor por posibles represalias.