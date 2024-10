Entraron a robar a un drugstore del centro a plena luz del día

Este miércoles 30 de octubre por la mañana, ocurrió un robo a plena luz del día en un drugstore ubicado en calle Alberdi y calle Tucumán. Los delincuentes se habrían llevado mercadería y dinero.

Según le mencionó el damnificado a InformateSalta, el hecho sucedió alrededor de las 9.30 de la mañana. Además, destacó que no es la primera vez que le entran a robar al negocio, siendo esta la segunda del año.

"Tuve que vender mi casa, sufro de hipertensión y vivo nervioso"

El hombre de 57 años, detalló que hace tres que es dueño de los locales comerciales y que dentro de ese período sufrió una infinidad de robos. Incluso, relató que un ladrón ingresó al drugstore con un cuchillo carnicero y ya está en libertad.

"Quieren drogarse, por eso nos roban", indicó. Asimismo, explicó que tienen cámaras en el negocio y presentaron la denuncia con las pruebas, pero "la policía no hace nada, no hace bien su trabajo y no investiga".

Asimismo, instó a duplicar las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que pusieron un Pago Fácil ahí en la zona. "Tuve que vender mi casa, sufro de hipertensión y vivo nervioso", comentó la víctima del robo en referencia a cómo vive su día a día.