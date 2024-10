Aseguran que adictos le roban permanentemente desde su obra en construcción

La inseguridad y las adicciones en distintos puntos de la provincia parecen ir de la mano. Jóvenes que delinquen para poder comprar las sustancias que consumen y esto es lo que vive una vecina en B° San Cayetano, de Embarcación mientras intenta construir su vivienda a la que le roban permanentemente todo, rompiendo puertas y ventanas.

Elisa Corimayo, vecina de Embarcación entre lágrimas mostró su impotencia ante los constantes robos que sufre en su casa en construcción "Trabajo mañana y tarde para construir algo, para dejarles para mis hijos. La estoy construyendo de a poco y no es la primera vez, pero no me quiero meter con esta gente adicta porque después toman represalias".

"Anoche entraron de nuevo, me rompieron la puerta, la ventana, las rejas, entraron y se llevaron la grifería completa del baño. Entran por el fondo. Pido que no compre cosas robadas, que se pongan en el lugar de quien lo compró. Es un ruido muy fuerte para llevarse las cosas, los perros deben haber ladrado. Ahora entraron por la ventana".

Apuntó a un canal en la zona que se volvió un aguantadero para los adictos. Pide a los vecinos ser solidarios y más acción policial en la zona, publicó UVC Canal 10.