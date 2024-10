Colegios privados en alerta: Cierre de establecimientos, aumento de cuota y ajuste

No es novedad que ante la apremiante situación económica a nivel nacional se dejaron de lado gastos que no eran considerados esenciales, pero si hablamos de la educación es uno de las inversiones principales en el hogar, en este caso, también se debieron hacer recortes, no solo en las casas salteñas sino también en las instituciones.

Pablo Pereyra, presidente de AEPSA, informó que los próximos meses las cuotas sufrirán aumentos impactando un 4% para octubre, 4% para noviembre y 6% para diciembre.

Estas subas se deben a la decisión administrativa propuesta por el Estado provincial, que ha determinado un aumento de sueldo para docentes: “Los colegios de nuestra característica que no reciben aporte estatal debemos trasladar esos incrementos a las cuotas” comentó Pereyra a Que Pasa.

Consultado por el precio de la cuota en los colegios privados, entre $120.000 y $140.000 es el promedio dentro del gran abanico de establecimientos, siendo el tipo cooperativa generalmente el más económico.

Con un gran ajuste en el bolsillo, los salteños empezaron a consultar el pase de colegios más caros a más económicos y de estos últimos a la pública, informaba Pereyra, algo que destacó se complica por las vacantes en los establecimientos.

Lamentó comunicar también que tres establecimientos asociados confirmaron el cierre de sus puertas, agregando que otras instituciones analizan la posibilidad de cerrar niveles o divisiones.

Vouchers educativos

“Los vouchers estaban orientados a los colegios con aporte estatal que tenían un 75% más de aporte, nosotros recibimos un 15%”, algo que los deja muy lejos de contar con este beneficio.