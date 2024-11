Emiliano Durand encaró a personas que tiraban escombros

En cercanías al vertedero San Javier el intendente increpó a dos hombres que a bordo de una camioneta arrojaban escombros en una zona prohibida.

El jefe comunal que circulaba por la zona recorriendo los barrios, observó a los hombres estacionados en la banquina, uno manejando y el otro descargando escombros. Al ver esto, los increpó y le dijo que no hagan eso porque estaban en una zona prohibida.

“Limpiamos todos los días, no tienen que ensuciar. Ustedes no hacen eso en la puerta de sus casas” afirmó el intendente al momento de ver esta situación. Los hombres aseguraron que no sabían que podían arrojar la carga en esa zona.

Ante esto les pidió que recojan los escombros y los acompañó al vertedero que estaba a sólo unos metros, para que arrojen allí los mismos.