Elecciones en Estados Unidos: ¿Cómo será la relación con Argentina si gana Kamala o Trump?

Los estadounidenses decidirán este martes si Donald Trump o Kamala Harris van a ocupar la presidencia de la primera potencia del mundo los próximos cuatro años, mientras el gobierno de Javier Milei sigue con enorme atención lo que sucede en Estados Unidos. No solo porque ha elegido a este país como su principal aliado junto con Israel, sino que mira con expectativas la posible llegada a la Casa Blanca del magnate republicano, a quien el libertario le ha dicho que quiere ver como presidente.

Aunque no lo admiten en público, es claro que el Gobierno se entusiasma con un posible triunfo de Trump, con quien Milei comparte estilo y ciertos valores conservadores. Ambos se han profesado elogios mutuos en las redes y se vieron brevemente cara a cara en una conferencia en Washington en febrero. Sin embargo, coinciden los expertos, si la demócrata Harris llegara a la presidencia la relación seguirá fluyendo sin grandes cambios respecto de la de Joe Biden.

“El hecho de que hay una clara afinidad personal y también ideológica entre Milei y Trump vale mucho en el mundo Trump. Pero eso tiene su límite”, dijo Juan Cruz, ex director para la región del National Security Council durante el gobierno del magnate, que dice que para una futura gestión están pensando en políticas “transaccionales” y “unilaterales”.

El ex funcionario, que hoy trabaja en el American First Institute donde se están afilando las políticas trumpistas a nivel global y para la región, señala: “Eso es una gran ventaja para Argentina, pero hasta dónde va eso se verá en el momento en que se sienten en la mesa. Hay un par de temas en donde Argentina y Estados Unidos tienen puntos de encuentro”. Y menciona Venezuela como uno de ellos. “Ya sabemos que Argentina representa un aliado fuerte y confiable para esa política. Es un gran plus”.

Cruz señaló a Clarín que incluso podría haber una política “transaccional” en el tema migratorio con Argentina.

Arturo Valenzuela, que fue subsecretario de Estado para América latina durante el gobierno de Barack Obama y hoy es profesor emérito de la Universidad de Georgetown, señaló que, si gana Harris, no influirán las simpatías de Milei con Trump, sino que el vínculo seguirá siendo pragmático. “Se debe partir de la base de cuáles son los intereses compartidos y cómo vamos a tratar de solucionarlos. Y no tanto pensar en revanchas. La revancha es una cosa muy trumpista”.

Benjamín Gedan, ex director para el Cono Sur del Consejo de Seguridad en la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama y hoy jefe del departamento de América latina del Wilson Center, afirmó que “tanto Harris como Trump buscarían mantener una fuerte relación con Argentina. Milei es uno de los pocos líderes en la región que no ha apostado al no alineamiento. No hace falta decir que la política exterior de otros grandes países de la región no está muy alineada con la de Estados Unidos”, señaló, en referencia a los gobiernos de izquierda de México, Colombia y Brasil, dirigidos por Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Lula Da Silva.