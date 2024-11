Violencia en una fiesta en San Lorenzo: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, dijo el papá del chico Gil

Tras la brutal agresión sufrida por dos jóvenes en el contexto de una fiesta en San Lorenzo, Rodrigo Gil, padre de una de las víctimas, denunció el hecho y aseguró que no descansará hasta que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Según relató, su hijo regresó al hogar familiar visiblemente golpeado y con signos de haber recibido una paliza. "Al principio pensábamos que se trataba de una pelea aislada, pero con el tiempo y tras ver el video, nos dimos cuenta de que fue una golpiza desmedida", explicó Gil en el Once TV.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo los agresores golpean salvajemente a los jóvenes, incluso cuando ya están en el suelo, indefensos. "Lo peor fue la patada en la cabeza, mi hijo intentó proteger a su amigo y lo atacaron brutalmente", relató.

“Lucas está vivo porque mi hijito lo cubrió con el cuerpo"

Sin habilitación para eventos

Según el relato de Rodrigo, el lugar donde se desarrolló la fiesta no contaba con la habilitación adecuada por parte del municipio, lo que agrava aún más la situación. "La fiesta no tenía ningún tipo de registro ni control", indicó.

El rol de los "organizadores"

En la oportunidad, apuntó contra los organizadores del evento. "Me comuniqué con ellos, pero no me dieron respuestas claras ni acceso a las cámaras de seguridad", afirmó.

"No podemos permitir que estos hechos sigan ocurriendo. Es urgente que como sociedad tomemos conciencia de que la violencia nunca es la solución. Las peleas, el consumo de drogas y la falta de control en los eventos son un cóctel peligroso que pone en riesgo la vida de los jóvenes", afirmó.