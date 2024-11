Una encuesta reveló que el 66,2% de los menores de edad sufren bullying y un alto porcentaje "no lo habla con nadie"

El bullying o acoso escolar es la exposición que sufren los niños a daños físicos y psicológicos de forma intencionada por parte de otro, o un grupo de ellos. Un relevamiento recientemente señaló que un 66,2% de menores de entre 12 y 18 años en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) han sido víctimas o conocen a alguien que padeció estos acosos y, además, un alto porcentaje expresó que "no habla con nadie" sobre estas situaciones.

El estudio fue realizado por el Ministerio Público Tutelar de CABA en el marco del Programa Convivencia Respetuosa entre Pares, y también mostró un 77.2% de estas situaciones de violencia se producen en el ámbito escolar y un 37,8% en las redes sociales.

Respecto de la pregunta: "¿Con quién hablás si sos víctima de bullying o acoso?", un 59,4% refirió que habla con la familia; un 48,9% con los amigos; un 24.4% dijo que con nadie; y un 22,6% con la escuela. Para el Ministerio la muestra es muy significativa y preocupa particularmente ese porcentaje que no se manifiesta con ninguna persona sobre la "situación de violencia que atraviesan u observan".

“Nos preocupa mucho que el 24.4% de las y los adolescentes encuestados manifiesta no hablar de las situaciones de crueldad o malestar que padecen con otros chicos. No se animan a hablar o sienten que no tienen con quien hablar", señaló Carolina Stanley, asesora General Tutelar. "No encontrar los modos de pedir ayuda a las personas confiables podría implicar posibles riesgos, ya sean conductas autolesivas sean éstas de orden alimentario, físico o psicológico", agregó.

En ese sentido, la exministra de Desarrollo social porteña y de la Nación comentó que desde el Ministerio se trabaja tanto con los chicos como con los mayores, con el fin de "crear también desde los adultos para que generen el espacio o alguna pregunta que puedan hacer para que los niños puedan romper con estas situaciones de silencio y encierro; que se animen a pedir ayuda”.

El MPT realizó el relevamiento directo a 1.380 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de escuelas de gestión pública y privada. El mismo se llevó a cabo luego de una de las prácticas restaurativas del programa "Teatro para la Convivencia", que utiliza el humor como herramienta para elaborar de forma creativa escenas de la vida cotidiana.

Si bien desde el organismo se trabaja a nivel grupal, aifrmaron que quieren "llegar a esas chicas y chicos que aún sienten que no pueden hablar y garantizarles esa escucha".

En el programa teatral, cuatro actores dramatizan situaciones que puedan estar vivenciando los menores de edad para desnaturalizar conductas violentas y de maltrato. El objetivo es generar preguntas, ir hacia un cambio de posicionamiento y chicas y chicos son invitados a participar de la obra y a cambiar y trabajar sobre el guión.

Programa "Convivencia Respetuosa entre pares"

El Programa interdisciplinario aborda situaciones de conflicto como así también el desarrollo de prácticas restaurativas orientadas a recomponer vínculos dañados y alcanzar ámbitos de enseñanza saludables. También se trabaja en modificar o mejorar el sistema vincular de las instituciones.

Los objetivos del Programa son: promover ámbitos de enseñanza saludables, integrados y respetuosos de los derechos niños, niñas y adolescentes (NNyA); inculcar pautas para la no violencia y buenos tratos entre pares en el marco de la convivencia escolar y comunitaria; contribuir a la reflexión, concientización y capacitación sobre crianza, enseñanza saludable y libres de violencias; y promover el uso responsable de la tecnología digital y redes sociales en entre NNyA.

La dinámica de trabajo incorpora como elemento central la generación de espacios participativos de reflexión con NNyA, sus familias, referentes afectivos y comunitarios, docentes, profesionales y autoridades que integran la comunidad institucional. En estos espacios las niñas, niños y adolescentes ejercen su derecho a ser escuchados y que su opinión sea tenida en cuenta a través de su participación directa en la construcción de soluciones.

El MPT realiza intervenciones en escuelas, clubes, hogares convivenciales, institutos de formación, culturales, deportivos y de recreación, en los que se vinculan las niñas, niños y adolescentes involucrados en la situación de violencia a abordar, comprometiendo en la estrategia a familiares, referentes afectivos, educadores, operadores y autoridades.

Las intervenciones inclusivas con chicas y chicos se realizan en distintas modalidades:

Colectivas: actividades lúdicas, deportivas, recreativas y/o artísticas para incentivar la reflexión y el pensamiento crítico. Incluye varios grupos de manera simultánea.

Grupales: es un espacio de reflexión y recomposición de vínculos, destinado a un grupo específico de chicas y chicos ante un foco de conflicto o situaciones de violencia entre pares

