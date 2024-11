Caso Loan: Gustavo Vera aseguró que la denuncia en su contra "es impresentable"

El titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, calificó de "impresentable" la denuncia que le realizaron en torno al caso de la desaparición de Loan Peña, en la provincia de Corrientes.

"La denuncia tiene tres páginas, es impresentable, no tiene ningún fundamento, no pareciera que la haya redactado un abogado y es solamente para hacernos callar", expresó Vera.

Además, advirtió que la presentación no fue hecha por el abogado Juan Pablo Gallego, a quien le adjudicó "sólo vender humo en los medios, sino por su colega Roberto Méndez, quien fuera abogado del padre del niño.

Vera aseguró en declaraciones al programa El Gíglico, que se emite por radio Splendid y conduce Ivanna Viale, que la denuncia en su contra es "una operación de prensa" para "callar a La Alameda", que realizó cinco presentaciones por presuntas irregularidades en la investigación de la desaparición del niño de cinco años, ocurrida el 13 de junio pasado en 9 de Julio, Corrientes.

Vera, quien fuera legislador porteño, tiene 60 años y dirige La Alameda, dedicada a luchar contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo, el narcotráfico y el lavado de dinero.

Para el dirigente, que también fue director de Lucha contra la Trata durante el gobierno de Alberto Fernández, en la causa por la desaparición de Loan, "se hizo todo para que no se investigue" qué sucedió, y si es así, "es para proteger a alguien", desde la parte corrupta del Estado.

"Lo que está claro es que (Loan) no se extravió, que no se lo comió un yacaré. Acá ay una desaparición forzada que puede tener que ver con la trata de personas, con el narcotráfico, o con ambos delitos a la vez", expresó el ex legislador porteño.

En ese sentido, recordó que hubo un procedimiento antinarco importante con 12 detenidos poco antes de la desaparición, y que el "narcotráfico suele enviar señales para sembrar el terror".

Los padres de Loan Peña solicitaron la semana pasada la detención inmediata de Vera, por presunta asociación ilícita, encubrimiento y falso testimonio.

Así lo confirmó a la Agencia Noticias Argentinas el asesor de la familia del menor, el abogado Gallego, quien indicó que la denuncia de José Peña y María Noguera fue presentada ante el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán.

El letrado consignó que “algunas de las conductas endilgadas” aparecerían "flagrantemente" confirmadas con la filmación de la declaración de Vera en una de las audiencias de la causa que

investiga la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan. (NA)