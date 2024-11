Padres se presentaron en la Esc. Joaquín Castellanos pidiendo respuestas

Desde el jueves pasado, las puertas de la Escuela Joaquín Castellanos se convirtieron en escenario de momentos de angustia, cuando la llegada de ambulancias alertó sobre la descompostura de varios estudiantes, aparentemente debido a una intoxicación por gas.

Padres de alumnos se acercaron a la puerta del establecimiento pidiendo respuestas sobre lo sucedido y como continuarán las clases.

Fernanda, una de las madres, comentó en CNN Radio Salta que se encuentran a la espera de alguien que les comunique que sucedió, ya que, así como ellos tienen la predisposición de ser tutores presentes en la comunidad educativa, piden a las autoridades de la escuela que hagan lo mismo.

“Estoy esperando oficializado si está la pérdida de gas en tal lado, no es que hubo una supuesta pérdida como se caratuló, los chicos no estuvieron alucinando, con ataques de pánico (…) Si hubo intoxicación, sino porqué una nena entra en coma inducido” comentó la mujer.

Menciono también que existen teorías que el martes volverían a clases, pero remarca que el establecimiento no está en condiciones.

En su caso, sus hijas le comentaron que desde la escuela le dijeron que ese día no iban a cocinar porque teóricamente no había gas en el lugar, lo que algunos padres le dijeron que no era cierto, que si había.

“En la España y 20 llegaba el olor a gas” dijo la madre, que relató que ese día había muchas alumnas que se desvanecían, con vómitos, dolor de cabeza y sin poder respirar.

Se refirió también a la virtualidad, algo que no ven como efectivo y que preocupa en esta época de cierre de trimestre.