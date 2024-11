Grave incendio en la vivienda del periodista Ariel Costilla: perdió todo y necesita ayuda

El periodista de Multivisión Federal Ariel Costilla oriundo del municipio de Embarcación, departamento San Martín, vivió un momento complicado en la jornada de ayer donde se le prendió fuego parte de su vivienda alrededor de las cuatro de la tarde

A través del mismo medio, Ariel comentó detalles de lo sucedido. "Se prendió fuego parte de mucho trabajo, de muchos años, quedó todo el cielorraso quemado, el incendio comenzó en la habitación de mi hijo con un cortocircuito entre el cielorraso de tergopol y el techo, cayó en el colchón mi hijo intentó apagar el fuego, yo estaba descansando en la habitación de al lado, me levanté y ya era imposible parar todo".

"El incendio se trasladó al comedor, desde el marco de la puerta se quemó absolutamente todo, mi hijo y yo con quemaduras de tercer grado, dentro de todo estamos bien, me tocó a mí y es horrible y no sabés como reaccionar, me quedé con una imagen de mi hijo tratando de sacarlo".

En relación a la asistencia en el momento dijo "La verdad tengo que agradecer a todos mis vecinos, a familiares,mis hermanos, la policía y los bomberos, los llamamos y estuvieron todos, el director de la unidad".

"Agradezco a todos los que nos ayudaron, a todos quiero agradecerles muchos, y con mi familia vamos a salir de esta".

El alias para colaborar con Ariel "prensa1084.uala".