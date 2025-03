La caravana solidaria de Marcos Di Palma llegó a Bahía Blanca: "Yo no hice nada, todo lo hicieron ustedes"

El miércoles salió de Arrecifes y este mediodía llegó a Bahía Blanca la caravana encabezada por el ex automovilista Marcos Di Palma con donaciones para mitigar los efectos de la inundación.

La travesía pasó por Carmen de Areco, Chivilcoy, 25 de Mayo, Saladillo, Tapalqué, Azul, Benito Juárez, Adolfo González Chaves, Chillar y Tres Arroyos hasta arribar hoy sobre las 13 al autódromo local.

“Ver la destrucción de toda esa ciudad, ver esos padres que perdieron a sus hijos, a la gente que perdió todo. La miré a mi mujer y le dije: Algo tenemos que hacer”, había dicho antes de partir.

Hoy, en medio de mucha gente que lo estaba esperando, agradeció visiblemente emocionado el aporte y las donaciones que fue recabando a lo largo de su vieja por la ruta 51.

"Esto es un granito de arena, la repercusión es porque uno es más conocido. Yo ya tuve mucho cariño de la gente, estoy devolviendo lo que Dios hizo por mí", dijo ante los micrófonos de La Nueva.

"Tengan paciencia que todo se va a arreglar. En el dolor, cuando te sentís acompañado, es más lindo", agregó.

"Juro por los restos de mi viejo que no creía que iba a llenar el camión mío, y hoy llegamos con once", manifestó mientras ingresaba a la ciudad.

"El camino es por acá, no por otro lado. No nos salvamos solos, es con la ayuda todos. Lo peor de todo es que creen que esto es gracias a mí; no, fue gracias a todos", sostuvo.

Di Palma aclaró que no trajeron ropa, sino artículos de limpieza, comida, alimento para mascotas. Aunque declaró: "Vamos a traer ropa en otro viaje".