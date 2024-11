Escuela Joaquín Castellanos: Clases presenciales, sin servicio de gas y con un 80% de asistencia

Hoy retomaron las clases preseciales en la escuela Joaquín Castellanos con bajas en las asistencias de alumnos a la institución y con padres reclamando por la seguridad de sus hijos.

Desde el ministerio de Educación aseguraron que estaban las condiciones dadas para que las clases vuelvan a dictarse de manera presencial.

Marcelo Zerpa supervisor de la escuela, dialogó con CNN Salta y comentó “Normalmente hay clases. Los padres exigían que haya presencia de gente de infraestructura que van a hacer un recorrido para ver qué obras se pueden realizar dentro de la institución escolar.”

Con respecto a los servicios de gas dijo “Para brindar el servicio educativo, primero se debe brindar seguridad. Es el primer objetivo que desde el ministerio. No hay gas, vino el agente de Gasnor y ya está cortado el suministro desde la semana pasada. Después de los peritajes que se hicieron en la parte de la justicia se puede decir que no hay riesgo para nadie.”

En cuanto a la asistencia de los alumnos, Claudia Casimiro, vicedirectora de la institución señaló “Hoy la asistencia ha sido numerosa. Aproximadamente entre un 80% o más probablemente del total de alumnos que tenemos en el turno mañana. Están las alumnas del turno mañana y las alumnas de talleres que son alumnas del turno tarde y a quienes no vinieron no se les apunta la falta porque ese es el acuerdo que se hizo con los señores padres.”

“La virtualidad no es justamente lo recomendable, ya que estamos cerrando el año y no todos se pueden conectar, son diferentes factores por los cuales no podíamos continuar. Entonces nosotros, ante la consulta de la ministra, pedimos volver a la presencialidad, pero obviamente tenían que estar a las condiciones".

En cuanto a los exámenes y evaluaciones finales, las autoridades escolares aseguraron que no se suspenderán, pero que se les brindará flexibilidad a los docentes y estudiantes para ajustar las fechas.