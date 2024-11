El móvil de licencia de conducir llega a los barrios: Podés hacer el 90% del trámite

Una buen noticia se dio a conocer recientemente desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad y es que con un móvil recorrerán distintos barrios buscando acercar uno de los trámites que solía ser de los más engorrosos, la emisión de la licencia de conducir.

La CNN Salta-94.7, llegó a las puertas del Cabildo donde se presentó el plan, así los ciudadanos estén al tanto de este nuevo servicio y aprovechen la facilidad.

Matías Assenatto, Secretario de Tránsito dijo "Vamos ir por los barrios dando la posibilidad de que todos tengan su licencia de conducir, renueven su licencia de conducir y hagan el 90% de los trámites de primera licencia porque le va faltar la etapa de los exámenes teóricos y prácticos que esos por ahora lo tienen que hacer, por ahora, en los centros emisores de licencias".

Además destacó la existencia de un simulador de manejo como una "posibilidad" para quienes no tienen un auto para rendir. "Colabora con la necesidad de los vecinos, hay muchos vecinos que no tienen la posibilidad de tener un auto para rendir el examen práctico, que es obligatorio y este simulador que se instaló en la calle Santa Fe, que se va instalar en otros centros emisores de licencias, le va dar a los vecinos la posibilidad de rendir a pesar de no tener un vehículo".

"Es un avance más en esta política que implementa el Estado de seguir sumando servicios, de seguir dándole una mano a aquellos que quieren progresar, que necesitan tener su licencia para trabajar y que quizás no tienen un vehículo para rendir, muchas veces en los trabajos le piden licencia de conducir".

"Vamos a estar mañana en el CIC Unión y la próxima semana en el CIC de Santa Cecilia y así vamos ir recorriendo los barrios de Salta. Es parte de la política del Estado. Se puede hacer todo tipo de trámite, el de renovación te vas con casi la licencia en la mano, la tenés que retirar en Santa Fe porque esta la impresora.

Por último destacó a través de La Mañana de la CNN Salta que esta próxima inauguración de la Escuela de Manejo Municipal "para cerrar este circulo de presencia 100% en los barrios".