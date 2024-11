“Las falsas denuncias no justifican deslegitimar la violencia de género”, sostiene Ana Pérez Declercq

La senadora nacional Carolina Losada, impulsó un proyecto de ley que propone penalizar las denuncias falsas especialmente en los casos de violencia de género, abuso sexual y violencia infantil.

Quien estuvo presente ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para exponer su postura sobre la iniciativa, fue el Ministro de Justicia de Nación, Cúneo Libarona, lugar donde sus manifestaciones causaron diferentes impactos.

Desde InformateSalta consultamos a la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, quien dijo que lanzar un proyecto sobre denuncias falsas e incluir la violencia de género lo que hace es deslegitimar una problemática preocupante que para este año tiene una proyección de 29.000 denuncias.

“Que haya un porcentaje de denuncias falsas no significa que no haya que atender esta problemática” a lo que agregó que este año el registro único de denuncias de la provincia empezó a diferenciar de las denuncias las correspondientes a violencia de género.

Del total de las 109.000 denuncias en la provincia, el 26,4% corresponden a violencia de género.

Consultada si los falsos testimonios perjudican a los denunciados, dijo que no podría pasar, ya que contamos con una justicia proteccionista no punitivista: “Si analizamos, quién va a querer denunciar para después tener una custodia policial en la puerta de la casa”.

“Si uno comprende un poco la problemática se da cuenta que no tiene mucho sentido penalizar las falsas denuncias”.

En promedio, la persona que denuncia violencia de género se tarda alrededor de 7 años en realizarla, por lo que pensar que penalizar la denuncia falsa detendría estas denuncias es una “falsedad” por el proceso que recorre hasta la misma.

Sobre la afirmación del ministro de Justicia de la Nación que se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, Pérez Declercq sostuvo que es una frase no adecuada ya que generalizar que tanto la mujer miente o no miente es una falacia.