Por un cigarro, amenazó de muerte a un comerciante en Tartagal

Un hecho sumamente violento se vivió en la noche del sábado en la localidad de Tartagal, donde un comerciante y su hermana de 10 años fueron insultados y amenazados por un sujeto desconocido, que les pidió un favor y terminó acusándolos de robarle dinero.

Atemorizado el comerciante por lo sucedido, decidió exponer ante los medios lo que está pasando junto a su familia.

"Unos minutos antes de cerrar el negocio se acerca una persona, me pidió si le podía recibir una transferencia que le harían a él. Hace unas semanas lo empecé a ver en el barrio, no lo conozco".

Con respecto a la transferencia siguió explicando por Mosconi TV "Me dijo que quería comprarme cigarro y que le de la otra parte para comprarle comida a mi vecina. Yo acepté, le desconté el cigarro. Le dí 8800, en el momento que cuenta el dinero me dice que faltaba dinero, no sé que pretendía, le dije ya me cobré el cigarro te dí tu parte".

El joven no sabe dónde vive pero si supo por vecinos que el violento tendría familia a 3 o 4 cuadras de su negocio.

"Yo le dije, ya te di el dinero, estuvo como 5 minutos parado fuera del negocio, seguían llegando clientes y él, iba y venía, por la vereda. De repente levantó la voz, se acercó al portón y comenzó a patear, mi hermana se acerca, llorando, asustada y grabó".

Asegura que el sujeto estuvo al menos 15 minutos insultándolos, amenazándolos "Se puso muy agresivo, me dijo que me iba matar, que la iba a matar a ella, que cuando salga a la calle la iba a violar, que me iba prender fuego el auto, me tiró la basura, tiró carteles, no sabía que hacer. La gente empezó a llegar por los pedidos de ayuda de ella, no lo podía tocar porque tiene más derecho que yo o si tenía un cuchillo".

Finalmente, radicó la denuncia policial en la Comisaría 42, para la que tuvo que esperar 2 horas porque estaban con un homicidio. Radicada la denuncia, se acercaron a la Fiscalía el día 29 de noviembre pero una Abogada, en nombre del Fiscal , les informó que el sujeto tiene únicamente una perimetral para con ellos y está en libertad.

"Vive a cuatro cuadras, ella sale a jugar con sus amigos a la vereda, a la plazoleta, me preocupa que le pase algo a ella".