A Isabel Macedo la diagnosticaron mal en Buenos Aires y médicos salteños la ayudaron

La actriz Isabel Macedo contó el fin de semana entre lágrimas que debía ser operada después que médicos de Buenos Aires le dieran un diagnóstico erróneo.

Durante los ensayos de la obra “Margarita” la actriz tuvo accidente y sufrió un fuerte golpe en la nariz. En un primer momento, un médico de Buenos Aires le hizo las curaciones correspondientes, le pidió una tomografía y en el informe certificaron que era solamente un golpe y debía dejar pasar los días.

El sábado por la mañana, la actriz contó entre lágrimas que debía ir al quirófano para ser operada debido a que ante una nueva consulta con los médicos, pero esta vez salteños, revisaron la tomografía y encontraron que tenia una triple fractura en tu nariz.

“Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico y abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires. El informe decía que no tenía nada, que era solo un golpe, pero resulta que tengo tres fracturas en la nariz”, relató llorando.

“Lo que yo lloré… No era que quisiera llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia de no haber sabido en el momento”, admitió en relación al primer diagnóstico errado. Y agregó: “Me angustia mucho que alguien haya visto esa tomografía y haya hecho un informe diciendo que no tenía nada. Yo no estudié medicina, leo el informe que dice que está todo bien. Cuando abrís la tomografía, hasta yo, que no entiendo nada, veo las fracturas. ¿Nadie lo vio?”, cuestionó con frustración en Instagram.

Además, Isabel confesó que durante semanas justificó los dolores y las dificultades para respirar como una secuela del golpe inicial. “Con razón me estaba costando tanto respirar... Yo justificaba que era por el golpe. No saben la angustia que tengo”, expresó.

La actriz debió pasar por el quirófano el fin de semana y ahora afronta su recuperación. No dejó pasar por alto a los médicos salteños asegurando que desde que se instaló en Salta hace ocho años se ha encontrado a excelentes profesionales.

“Me operaron en Salta, donde nacieron mis hijas. Un lugar en el que hay médicos increíbles. Lo digo porque hace ocho años vivo acá y cada vez que pasa algo lo primero que escucho es: ‘Andate a BA que te vea un médico allá’ escribió con un video en donde se mostró con médicos y enfermeras

Ahora la actriz se recupera en la provincia junto a su familia.