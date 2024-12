Se subió a un colectivo, hizo algo aberrante y lo detuvo la Policía

Salteños vivieron un hecho aberrante arriba del transporte público, cuando uno de los pasajeros exhibió sus partes intimas para proceder a masturbarse.

Mientras el colectivo transitaba por pleno centro en San Martín cerca del Mercado San Miguel, delante de la mirada de todos los presentes se encontraba el sujeto realizando la acción, por lo que inmediatamente pidieron al chofer del colectivo que se detenga.

En ese momento el conductor solicitó la presencia de personal policial quienes detuvieron al hombre bajándolo del transporte.

En los comentarios del medio Pue! varios salteños dijeron conocer al hombre, algunos alegaron que es una persona con discapacidad, mientras que otros dijeron conocerlo del centro: “El sábado estaba gritando parece que es sordomudo, y hacía ademanes de pegar a la gente en la Ituzaingó, lamentablemente es un muchacho que no está en sus cabales deberían internarlo no puede andar así”, “tira un re olor encima jajaja se metió a mi barbería le ofrecí agua y plata y no quería no sé q onda” fueron algunos de las declaraciones.