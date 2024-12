Denuncia que su hija fue abusada: "Estaba envuelta en lágrimas, se me vino el mundo abajo”

Hace un año, una joven de Metán habría sufrido abuso sexual con acceso carnal por un sujeto quien tendría otros antecedentes.

El padre de la joven denuncia el obrar de la justicia y pide que el caso se revea: “El martes me llama y dicen que estaba suelto. Llego a la tarde y mi hija estaba envuelta en lágrimas, me apretaba con desesperación, algo difícil de describir como padre, se me venía el mundo abajo”.

En diálogo con El bueno y el malo, dijo que su bronca actualmente se centra en la justicia, la falta de respuesta y la decisión que se tomó ante la atrocidad que habría sufrido su hija, ya que le dijeron que no había pruebas contundentes: “El abuso está comprobado, están los papeles”.

El padre sostiene que el acusado, Elías, tiene antecedentes de tráfico de droga y desobediencia judicial.

“Yo le pido a Dios que nadie pase por esto. Pido justicia, que revean el caso (…) Es muy difícil vivir, no duermo de noche” finalizó.