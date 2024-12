Totalmente hartos, Metán sale a cortar la ruta 9/34 clamando su arreglo

Es tal el hartazgo ante meses de reclamos sin respuestas que, este miércoles, los vecinos de la ciudad de Metán saldrán hacia la ruta 9/34 para realizar un corte de tránsito, clamando la urgente reparación de la carretera, ante el peligro latente por su deplorable deterioro.

El corte, según anticipó El Tribuno, tendrá lugar durante la mañana de este 4 de diciembre, esperando extenderse hasta el mediodía, en la intersección urbana de dicha ruta sobre la calle San Martín. Esta medida fue pensada por un edil metanense, contando con gran adhesión y respaldo de los vecinos, denotando cansancio y enojo a la vez.

"Esta situación no da para más porque la ruta está intransitable entre Metán y Rosario de la Frontera y por el acceso sur a Metán ya prácticamente no se puede pasar porque se rompen los vehículos debido a los desniveles y hundimientos que hay”, manifestó el concejal local Federico Delgado, quien apuntó a la empresa Corredores Viales indicando que ya le embargaron dinero por sus no reparaciones.

"No soy piquetero, soy un representante del pueblo, acá estamos hablando de la vida de los que circulan a diario en miles de vehículos por esta zona", argumentó el edil sobre esta acción a concretarse. A su voz, se sumaron la de los vecinos que hacen eco del hastío como el temor por fatalidades que pudiesen ocurrir.

"El viernes pasado mientras llovía en la zona casi tuve un accidente. La ruta es un desastre y no deben morir vecinos ni turistas para que de una vez por todas se hagan los trabajos correspondientes”, dijo la comunicadora social metanense, Marta Iñiguez.

"No quiero morir en la ruta 9/34"

Este reclamo se da luego que, hace unos días, la Corte de Justicia de Salta confirmó la orden que exige a Corredores Viales, responsable del mantenimiento y peaje de la Ruta Nacional 9, llevar a cabo de manera inmediata la reparación del tramo que va desde la ciudad de San José de Metán hasta la localidad de Yatasto.