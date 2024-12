L-Gante rompió el silencio y reveló el mayor secreto sexual con Wanda Nara que hace sufrir a Icardi

En medio de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, L-Gante rompió el silencio y reveló un inesperado detalle sobre el vínculo que creó con la empresaria.

Tras el conflicto mediático con la China Suárez, la influencer apostó a su relación con el cantante, quien este miércoles contó cuántas citas pasaron hasta el primer beso con su actual pareja.

"Eran tres o cuatro de la mañana". Yo estaba con un amigo que me secundaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me la intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos ‘hacer percha’, pero después iba y no pasaba nada”, comentó en diálogo con el youtuber Martín Cirio.

L Gante confirmando que el primer beso con Wanda nara fue hace dos años y que antes era TODO MENSAJES HOT. Mientras él estaba con Tamara Báez y ella con Mauro icardi. TAMARA BÁEZ SIEMPRE TUVO RAZÓN…. #LAM pic.twitter.com/i6btkLtmwM — bad girl (@xcjlsj) December 4, 2024

Posteriormente, Elián Valenzuela manifestó que "era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar.”

Por último, el cantante de la Cumbia 420 indicó que, cuando acompañaba a Wanda a que le mostrara su dormitorio de ocasión, la empresaria utilizó un recurso impensado para seducirlo. “Se hace la boluda y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso”.