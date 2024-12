Denunciaron trabajo esclavo en Nordelta: ¿Quiénes serían los salteños involucrados?

En una causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, detectaron trabajo esclavo en Nordelta, una de las zonas más caras de Buenos Aires. En la causa hay salteños involucrados.

En el barrio se estaba construyendo un imponente edificio dentro de un terreno de 6300 metros cuadrados sobre la ruta 27, frente a la rotonda de entrada al Golf de Nordelta. Allí se alojaban varios obreros entre los que se encontraban 24 salteños, según trascendió.

“Al principio nos daban buena comida, pero después solamente polenta”

Entre los testimonios que brindaron, contaron que por habitación dormían 35 personas con colchones viejos y comida cruda. “Al principio nos daban buena comida, pero después solamente polenta” aseguraron a InfoSalta.

Además, denunciaron que también les habrían retenido los DNI y habrían sido maltratados psicológicamente.

Según publica InfoSalta, quienes estaban al frente de este proyecto serían Carlos Díaz Chilo un contratista originario de Rosario de Lerma, actualmente detenido, con el aval aparentemente dde Pablo Pellegrino, un empresario hotelero del Valle de Lerma.

La jueza pidió que se proteja a los testigos porque temen por su seguridad.

De acuerdo con los informes judiciales, más de 150 personas pasaron por las instalaciones, trabajando en condiciones infrahumanas durante más de dos años.

“Nos decían ‘negros, nos trataban como si no fuéramos humanos. Nos quitaban los DNI, no podíamos salir ni a comprar comida, no nos daban desayuno”, relató una de las víctimas al medio.

Además de los dos hombres mencionados anteriormente, se encontraría también el arquitecto Walter Mosca.