Caso María Cash: "Quieren que se quiebre y no se va quebrar, no tiene nada que esconder"

Familiares, vecinos y amigos de Héctor Romero,el camionero acusado de la desaparición de María Cash en 2011 marcharon este jueves con el único propósito de dejar claro que el camionero es inocente.

José, el hermano del acusado aseguró que es inocente y que todo quedó demostrado años atrás cuando peritaron el camión y la casa familiar.

"Nunca se contradijo en sus declaraciones. No es como se dice. Todo se basa en supuestos, que no tienen fundamentos", aseguró, a la vez que indicó que los únicos que sufren son la familia de María Cash y su familia.

Respecto a las evidencias, José sostuvo: "No hay evidencias y creo que quieren cerrar una causa por la que los están apurando".

"Quieren que se quiebre y no se va quebrar"

Por estas horas Héctor Romero se encuentra cumpliendo arresto domiciliario: "Está tranquilo porque va con la verdad de frente. El fiscal espera que se quiebre, y no se va a quebrar porque no tiene que esconder. No hay pacto de silencio, todo está en manos de la Justicia",

El hombre remarcó que su hermano trabajó toda su vida en la ruta. Desde los 17 años presto servicio para la misma empresa.

"No más inocentes con causas armadas"

La marcha fue convocada en silencio, con la bandera argentina al frente y una serie de carteles que reclaman por Justicia para Héctor Romero. "No más inocentes con causas armadas"; "Justicia por María Cash y por la inocencia de Héctor Romero" publicó El Tribuno.