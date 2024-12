Sigue la mala racha de Colapinto: Largará anteúltimo este domingo

Franco Colapinto inició su último fin de semana con una sonrisa a raíz de un gran rendimiento en la práctica libre 1, pero en el segundo entrenamiento todo comenzó a ser cuesta arriba. Un salida de pista durante la FP2 del viernes daño el piso de su monoplaza y los problemas se extendieron hasta la clasificación. El argentino firmó el 19° tiempo de la qualy y quedó eliminado en la Q1, lo que lo hará largar solo por delante de la Ferrari de Charles Leclerc, otro de los penalizados, en la carrera de este domingo (desde las 10 de la mañana de Argentina).

“La verdad que después de ayer, en la FP2 se rompió mucho el piso. Lo reparamos pero perdí más de diez puntos de downforce , que es un montón. Obviamente no teníamos para reemplazar las partes y fueron muy costosos los daños. Perdí más de diez puntos, es más de tres décimas. Es un montón de performance. Una lástima porque creo que estábamos en una buena posición para este finde, pero el auto la verdad que no quedó como hubiéramos esperado. No fue una gran qualy, pero es lo que hay”, afirmó el corredor de 21 años en la rueda de prensa posterior a la clasificación.

El rookie de Williams hizo un tiempo de 1:23.912 que lo dejó a 0.118 de lo hecho por Fernando Alonso (1:23.794) que avanzó a Q2 con el 15° mejor registro. Franco fue sincero sobre los problemas de su monoplaza y aclaró que no podrán “tocar nada” de cara al evento principal y afirmó: “Pero igual no tenemos partes para cambiar nada. Así que tampoco cambiaría mucho la vida. Habíamos empezado muy bien el fin de semana y ahora de golpe nos caímos, porque creo que esos daños de FP2 me costaron un montón de performance, más de lo que pensamos. En la FP3 se notó mucho y ahora en la qualy otra vez. Si bien tratamos de dejarlo atrás y enfocarnos en lo que podíamos hacer, creo que no fue suficiente para pasar. Si bien estaba a una décima, es mucha la pérdida”.

El corredor argentino había sido séptimo en la FP1 del viernes y venía registrando un gran tiempo en la FP2 cuando se salió de la pista, generando daños graves en su coche. Quedó 20° en ambas prácticas libres y sólo hizo mejor tiempo que Jack Doohan de Alpine en la clasificación.

Sumado al incidente que sufrió en la FP2 en Abu Dhabi, el cual dejó daños en el piso, Colapinto tuvo varios altercados en sus nueve carreras en la Fórmula 1. Después de un debut prácticamente perfecto en Monza, el pilarense chocó en los entrenamientos en Bakú. Sin embargo, su fin de semana más fatídico ocurrió en Interlagos, donde chocó en la clasificación con piso mojado y después tuvo un duro accidente en la carrera, mientras transitaba por detrás del auto de seguridad en medio de una fuerte tormenta. El impacto más fuerte lo sufrió en el GP de Las Vegas, cuando golpeó contra los muros con una fuerza de 50G. Además, tuvo que abandonar en Qatar por quedar envuelto en un toque entre Hulkenberg y Ocon, quien se lo llevó puesto y le causó severos problemas en el monoplaza.

“Por suerte era un circuito que ya conocía, pero por otro lado una pena la rotura de ayer que nos dejó con muchos daños. El arreglar eso fue muy costoso en cuanto a performance, en cuanto a downforce y perdí más de diez puntos de carga que es un montón. Carga que viene del piso, que viene del fondo, y es muy costosa. Solamente perdimos grip en las curvas, es una pena pero es lo que haya. Hay que terminar la temporada de la mejor manera y ver qué podemos hacer para el año que viene”, reconoció.

Franco iniciará delante de Charles Leclerc, que con una penalización de diez lugares iniciará 20° al mando de su Ferrari: “En recta vamos rápido, así que veremos qué podemos hacer. Creo que tenemos una chance de avanzar”.

“No tenemos otro fondo y se partió mucho, en muchas partes. En especial la parte de atrás es bastante flexible y cuando se parte, y tenes que poner una reparación, le pones una capa de carbono por encima y se hace muy rígido. Pierde esa flexibilidad que tiene y que en las curvas se va doblando. Además que quedó cinco milímetros más para abajo en un lado y en otro, y por ahí el aire deja de pasar, entonces empezás a perder carga aerodinámica. Después de la FP3 fue muy claro todo lo que habíamos perdido, había una zona del piso, porque tiene sensores en todos lados, había una zona del piso que habíamos perdido un montón. Así que nada, intentaremos mañana remontar y ver qué podemos hacer”, insitió sobre el tema el argentino.

“Creo que tenemos buen ritmo en carrera, la pérdida de downforce nunca es buena porque nos afecta también en la degradación de gomas, así que hay que ver qué pasa. Pero una carrera larga y última carrera de la temporada que siempre pasan cosas, así que veremos qué podemos hacer”, concluyó. /Infobae