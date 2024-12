Tras la polémica con Wanda, La China publicó un video de alto voltaje y dejó a todos sin palabras

Desde que Wanda Nara se sentó en el sillón de Susana Giménez y contó su versión sobre la infidelidad que involucra a su exmarido, Mauro Icardi, y a María Eugenia “La China” Suárez, las noticias no dejaron de girar en torno a la ex actriz de Casi Ángeles. Sin embargo, fiel a su estilo, La China Suárez prefirió no dar declaraciones públicas al respecto y continúa enfocada en su trabajo, el cual se volcó en el último tiempo 100% a las redes sociales.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la modelo enseñó los ejercicios que realiza diariamente en su hogar para tonificar sus glúteos, piernas y abdomen. En la grabación se la puede ver en el living de su casa con una colchoneta realizando una repetición de donkey kick, un movimiento que se debe hacer con una banda elástica y en posición cuadrupedia en el suelo. Según los expertos, una repetición diaria de 12 a 15 movimientos por cada pierna ayuda a mantener la fuerza y la elasticidad en la parte baja del cuerpo.

A su vez, para no lastimar sus músculos, la diva utiliza las mancuernas más livianas para mantener sus bíceps y tríceps fuertes y con forma. En todo su trabajo corporal, la actriz es acompañada siempre por su personal trainer, ya sea de forma presencial o virtual, para poder tener un entrenamiento seguro y acorde a sus necesidades.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios por parte de los usuarios, quienes tomaron esta publicación como una manera de mostrarse muy despreocupada sobre aquello que otros puedan pensar sobre sus relaciones amorosas. “Team China siempre, la que puede, puede, y la que no se come al Keloké”, “Mientras Wanda no sabe qué hacer para llamar la atención, la reina se ejercita” y “Amo que sigas tu vida normal, cuando en todos lados te dan con todo”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió la modelo.