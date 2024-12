Flor de la V se despidió de Intrusos: “¡Vivan los putos, vivan las travas y viva Perón!”

En un emotivo adiós, Flor de la V se despidió del ciclo Intrusos en América, tras confirmarse su salida del programa. La animadora aprovechó los últimos minutos de la emisión del lunes para expresar su malestar por la decisión y no pudo contener las lágrimas.

"Quiero hablar de lo que ha sucedido en los últimos días y que tienen que ver con mi salida de Intrusos del espectáculo," comenzó Flor, introduciendo el tema en los últimos 15 minutos de aire. "El miércoles por la tarde llegué al programa, lo hago como siempre y me sale el mensaje de una periodista que me cuenta que trascendió esa información. Yo elijo no nombrar a estas personas porque fueron muy malas conmigo y crueles, no tengo nada personal pero no quiero mencionarlos," expresó, detallando cómo se enteró de su salida.

La conductora continuó relatando su experiencia: "Le dije a esta periodista que tenía contrato hasta 2025. Se lo mandé a mi exproductora, con toda la confianza que tengo, y me dijo que lo iba a averiguar. Todo estaba organizado para el año que viene, mi exproductora no me contestó, entonces esperé. A la noche se comunica la gerencia porque se querían juntar conmigo el jueves después del programa". Fue en ese encuentro cuando le informaron que ya no formaría parte del ciclo. "Me imaginé que no eran buenas noticias, pero no fue para nada tenso. Me dijeron que el canal tenía pensado otras cosas para mí," relató, con precisión.

Visiblemente afectada, Flor de la V reconoció el dolor por la manera en que se manejó su salida: "Lloré mucho, desconsoladamente. No porque me quede sin trabajo, sino porque no se manejaron bien conmigo ni con mis compañeros. Intrusos se convirtió en mi casa y en América en mi familia. Cuando arranqué acá fue como panelista de Mazzocco, después pasé a la noche, se fueron estas dos personas y me llamaron de la noche a la mañana, entré por la ventana," explicó.

La conductora no solo se refirió a su partida, sino también a lo que había sido su experiencia laboral en el ciclo: "Se dicen muchas cosas de mí que no son ciertas en los medios. No tengo que aclararlas porque las personas que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona trabajadora, que cumple, que no genera discurso ni un mal clima en el trabajo." Además, destacó el esfuerzo de su equipo: "Nunca tuve una producción como esta que trabaje inalcanzablemente. Lloro porque era un placer trabajar acá."

Flor también aprovechó para hacer un reconocimiento especial a sus compañeros de trabajo, particularmente a Marcela Tauro, con quien compartió un momento de profunda emoción. "Tauro, vos sos una periodista y una mujer... Creete lo que sos", le expresó entre lágrimas. "El primer año nos llevamos de terror, porque sino van a decir que somos falsas, pero después pudimos convivir y nos llevamos todos bien," añadió, mientras otros compañeros, como Karina Iavícoli y Josefina Pouso, también se secaban las lágrimas.

Antes de concluir, Flor de la V lanzó un mensaje cargado de emoción y compromiso social: "Gracias porque yo soy una ferviente... Yo creo en una Argentina, creo en una sociedad más justa, más diversa, más inclusiva. Siempre voy a estar del lado de los pobres, siempre voy a estar del lado de los maestros, siempre voy a estar del lado de los estudiantes, siempre voy a estar del lado de los jubilados. Siempre, porque creo en un país libre de verdad".

Finalmente, Flor explicó los motivos de su salida: "Hoy me despido porque tengo que cuidar mi salud. Estoy atravesando un postoperatorio y no quería contarlo porque es algo que pertenece a mi intimidad. No es nada grave, pero necesito cuidar mi salud." Con un agradecimiento al público, se despidió de la pantalla de Intrusos: "Gracias de todo corazón." (El Zonda)