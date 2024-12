Proyecto de ordenamiento territorial de bosques nativos: “Es reparador”

El Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, presentó el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Cámara baja provincial, del cual dijo que viene a reparar los daños ocasionados por el mapa reparador de 2009 que venció en 2014.

En esa oportunidad, todo el verde, previsto en la Ley se concentró en el sur provincial, en los Departamentos de Anta, Rosario de la Frontera y Metán, resultando en una región florecida productivamente mientras que el resto de la provincia fue sumergido en la pobreza, como es el caso del Departamento Rivadavia, también con consecuencias ambientales en algunas cuencas del sur provincial, que este proyecto prevé regenerar, expresó de los Ríos.

Sobre la Ley de Bosques, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Alejandro Aldazaval comentó que tuvo un impacto desfavorable ya que la provincia recibió menos del 10% de lo que correspondía en concepto de Fondos de Bosques.

José Volante, representante del INTA, dijo que se garantiza la aplicación del principio de no agresividad ambiental previsto en el orden normativo: "En el mapa anterior, había 1 millón 400 mil hectáreas en la categoría verde. Ya se desmontaron 400 mil desde el 2009. Entonces, si replicásemos el Ordenamiento del 2009, habría 1 millón en verde", agregó que este proyecto tiene casi un 30% menos que representa menos del 10% de la superficie total de bosques nativos.

Desmintieron que no se incluya a los Valles Calchaquíes en el Ordenamiento, ya que los algarrobales de esa zona fueron delimitados por el inventario nacional forestal y están categorizados en amarillo estricto. En cuanto a la Puna, no cumple el criterio de la Ley 26.331 ya que no hay bosques nativos.

Se elaboró también una capa social en un informe técnico del proyecto: “En Salta respetamos a las comunidades, a los pequeños productores, a la ciudadanía, queremos una provincia donde la gente pueda desarrollarse y se sienta respetada y honrada por este Gobierno Provincial”, concluyó de los Ríos.