"Volvé Loan", la polémica remera de una "promo" de estudiantes salteños que indignó a todos

Un grupo de estudiantes del Colegio Niño Jesús de Praga, en Salta causó un gran escándalo tras viralizar un video en TikTok en el que se burlan del caso de Loan, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes el 13 de junio.

En las imágenes, que fueron ampliamente comentadas en CNN Salta, dos jóvenes lucen remeras con la frase "Volvé Loan", ridiculizando el caso que conmocionó al país. "Cargando con el peso de haber tenido la mejor frase para el banderazo”, señaló uno de los alumnos en el video.

los adolescentes estan muy mogolicos y eso me hace pensar en que nos depara pic.twitter.com/HoqS7JDMvs — giu(liana) (@giuliburgs) December 8, 2024

A través de las redes, la situación fue duramente criticada por los usuarios. "¿Ningún adulto o compañero pensó que esto no era apropiado?", se preguntaron quienes vieron el video.

Esto se suma a otros hechos similares a nivel país en los que los estudiantes se mofan de situaciones dolorosas, con frases como "No soy Loan, pero hoy me re pierdo" y "No sos Fernando, pero puedo ser tu Nahir", evidenciando una falta total de empatía y respeto.

Sin embargo, cuando desde CNN Salta se consultó a la directora y al preceptor del colegio, ambos evadieron tomar responsabilidad por lo sucedido. Además detallaron que no se tomaron medidas correctivas.