Fabiola Yáñez calificó de "abusador" a Alberto por su "trato hostil"

En una entrevista en el canal de YouTube del periódico OK Diario de España, Fabiola Yáñez dijo que Alberto Fernández nunca le pidió perdón por los golpes que le habría propinado cuando estaba juntos.

Además, sostuvo que "no podría estar delante de él" porque no quiere revivir lo que pasó con "un abusador". Asimismo, afirmó que mantiene un trato hostil con su hijo Francisco motivo por el cual el niño no quiere hablar con el expresidente.

Por otra parte, Yáñez dijo que Fernández también ejerció “violencia económica” al no ofrecer un mantenimiento para su hijo, y explicó que “además quería que vuelva a la Argentina, donde yo no podría ni trabajar”.

Por último, sostuvo que no quiere que su hijo viva en Argentina porque busca evitar que el niño vivencie escenas violentas de su padre.