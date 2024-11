Alberto Fernández debe darle el 30% de su jubilación a Fabiola Yañez

La Cámara Nacional en lo Civil confirmó que el expresidente Alberto Fernández debe darle el 30 por ciento de su jubilación de privilegio como ex presidente de la Nación a su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yañez como alimentos provisorios para la manutención de Francisco, el hijo menor de ambos.



Según publicó Infobae, la justicia rechazó un planteo realizado por el exmandatario y de esta manera se confirmó el fallo de primera instancia que había sido dictado en septiembre pasado. El ex presidente cobra una jubilación de 17 millones de pesos, lo que implica que 5.100.000 corresponden a Yañez. La noticia se conoce pocas horas después que el ex presidente tuvo su indagatoria en la causa de la contratación de seguros durante su mandato.

Los jueces de la Sala E de la Cámara, Marisa Sorini, Ricardo Li Rosi y José Fajre, señalaron que los alimentos son provisorios hasta tanta tanto haya una cuota fija por alimentos que acuerden las partes o que ordene la justicia. De hecho, Fernández y Yañez atraviesan una etapa de intentar conciliar y llegar a un acuerdo económico.

“Los alimentos provisorios según el art. 544 del Código Civil y Comercial de la Nación están destinados a satisfacer las necesidades impostergables del alimentado durante el breve lapso que debe mediar hasta el dictado de la sentencia”, explicaron los magistrados en esa línea.

Los jueces señalaron sobre la causa que por los elementos que se recopilaron el 30 por ciento de la jubilación de Alberto Fernández es “suficiente para atender a los requerimientos del aquí beneficiario y que no resulte perjudicado por las demoras que acontezcan con la tramitación de estos pleitos”.

La causa por alimentos surje tras la denuncia que Yañez presentó contra Fernández por violencia de genero en su contra. La mujer denunció en agosto pasado que Fernández le pegó dos veces y que durante toda la relación hubo maltrato psíquico, principalmente cuando fue presidente de la Nación.