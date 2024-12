Vaqueros cierra el año esperando que Nación cumpla las obras pactadas

Con el año aprestándose a finalizar, es momento de los balances y cierres tras lo transitado a lo largo de estos meses. Lo mismo están haciendo los municipios de Salta, siendo ahora el turno de Vaqueros quien agradece el acompañamiento que recibió del Gobierno de la Provincia, esperando la conclusión de obras por Nación para 2025.

Así lo señaló a InformateSalta el intendente vaquereño, Daniel Moreno, quien se animó a decir que este 2024 “ha sido bueno, dentro de todo y a pesar de lo vivido”, permitiéndose apuntar a la gestión del presidente Milei que “piensa en lo macro, en déficit fiscal y nada más”.

No obstante dijo que hay una esperanza en que las obras de Nación puedan salir a flote, habiendo tres pendientes e importantes para Vaqueros. “Si no las hace Nación, no las hace nadie, esperemos que en el próximo año se abra una beta para Salta y nos den una mano”, expresó antes de resaltar: “Si no hubiera sido por las Provincia, los municipios no podrían haber hecho nada, le agradecemos al Gobierno por lo que hizo”

Ya sobre lo hecho en Vaqueros, Moreno indicó que ha trabajado para darle a los vecinos lo mejor. “Importante es que pagamos los sueldos al día, con la ayuda de Provincia con el aguinaldo, haciendo cosas para que los sueños se vuelvan realidad, como el Polo Tecnológico, tenemos un laboratorio mejor que varias universidades del país”, comparó a este centro especializado en robótica.

En cuanto al 2025 que llegará en un par de semanas, Moreno dijo que siempre hay necesidades por responder o también obras para realizar, habiendo salido ahora una nueva etapa de una obra de agua, de adoquinado, de cordón cuneta, entre otras. “Que tengamos obras siempre nos ponen contentos”, concluyó.