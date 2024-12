Pago de atención médica por conducir alcoholizado: “Es una medida positiva”

Ayer jueves, en sesión el Senado aprobó el proyecto de recupero de cobros a quienes manejen alcoholizados y provoquen accidentes de tránsito, lo cual fue celebrado por legisladores y vecinos de Salta.

Ante el anuncio de esta nueva ley, desde InformateSalta consultamos al Secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad, Matías Assennato sobre el impacto de esta medida.

“Es excelente, es una medida que va a colaborar para la prevención, no solo para la sanción posterior” dijo el funcionario, destacando que se trata de algo muy positivo, ya que alguien que incumple las normas y provoca un gasto al Estado tiene que tener una consecuencia más allá de la multa.

“La sociedad no tiene por qué pagar el daño que ocasione alguien por no haber cumplido con algo tan necesario e importante que de verdad salva vidas como es no consumir alcohol al conducir” finalizó.