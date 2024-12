Cobro a ebrios en hospitales: "Con estas medidas van a tomar un poquito más de conciencia"

Este jueves el Senado aprobó el proyecto de recupero de cobros a quienes manejan alcoholizados y provoquen accidentes de tránsito, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

En vista de ello, InformateSalta buscó la palabra de Sonia Méndez, referente de Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables (PaViCEI) quien consideró que la Ley tocará el bolsillo de los irresponsables por lo que espera toman conciencia más allá del cobro de multas.

"Cobran una multa, le cobran por alcohol, se ponen a vender empanadas un fin de semana para pagar la multa y después sigue lo mismo. Es una falta total de conciencia. Entonces yo pienso que con estas medidas de que paguen los daños que hacen a otro bienes material y el gasto que ocasionan en los hospitales, ahí van a tomar un poquito más de conciencia", expresó.

Méndez destacó la rapidez con que actuaron nuestros representantes para finalmente aprobar esta Ley y recordó que un doctor del hospital San Bernardo estaba trabajando en algo similar. "Estuvimos el viernes previo al tercer domingo de noviembre en el Hospital San Bernardo, ahí en la puerta pusimos un stand y se nos acercó un médico de ahí, del hospital, ya nos comentó que quería comunicarse con las autoridades del Ministerio de Seguridad, porque tenían un proyecto, justamente este".

En esta ocasión el profesional le explicó "que trabajaban en un análisis o estudio que tenía que ver el proceso desde que iban a buscar a la persona accidentada alcoholizada, hasta los gastos que ocasionaban en la guardia del hospital. Y realmente hay casos que se pueden evitar. Ese dinero, ese insumo, ese medicamento se lo podría perfectamente utilizar en pacientes que realmente tienen un accidente".

¿Que falla en seguridad vial?

En un trabajo constante por parte de PaViCEI para reducir o acabar con las muertes en siniestros viales, Méndez analizó a través de InformateSalta, el por qué no reducen los números. "Sí, yo creo que es una desaprehensión por la vida humana. Ya ellos conocen perfectamente todo lo que se tiene que usar para conducir, el casco, el cinturón de seguridad, la velocidad, eso lo saben todos perfectamente. Es la picardía de decir, no, me lo pongo porque hay un control, después se lo hacen volar, pero no piensan, no toman conciencia, a ver, cómo te digo, no valoran la vida, porque al momento de que pasan el control ya se sacan el casco, ¿qué tienen que estar el policía dentro del vehículo para que hagan caso?".

Por último y en este contexto de encontrar herramientas que acompañen la lucha de la ONG y de muchos tantos, contó que esperan que pronto se trate un proyecto en el Congreso Nacional, que busca elevar las penas para quienes "asesinan" al volante.

"Está impulsando la diputada Huala, de la Pampa, y que lamentablemente no entró para que lo traten en este último tiempo que quedaba para las reuniones de diputados, no pudo entrar, pero están pidiendo que se lo traten en una sesión especial para que salga este proyecto para elevar las penas para conductores que asesinan conduciendo en estado de ebriedad. Es un punto más".